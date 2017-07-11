Личные вещи английской актрисы театра и кино Вивьен Ли выставлены на торги аукционного дома Sotheby’s.

Потенциальным покупателем предлагают приобрести картины, мебель, книги, аксессуары и украшения звезды фильмов «Мост Ватерлоо» и «Унесенные ветром». Среди лотов — золотое кольцо, подаренное актрисе вторым мужем Лоуренсом Оливье с надписью Laurence Olivier Vivien Eternally и сценарий фильма «Унесенные ветром».

Торги состоятся 26 сентября в Лондоне, пишет «Лента.ру». В 2015 году на аукционе за $137 тыс. было продано платье, в котором Ли играла роль Скарлетт О’Хара в фильме «Унесенные ветром».

Вивьен Ли — обладательница двух «Оскаров»: за роли Скарлетт О’Хара в «Унесенных ветром» и Бланш Дюбуа в «Трамвае «Желание».