В поселке Тара Омской области реконструируют Спасский кафедральный собор, которому более 250 лет. Он считается самой старой каменной церковью на территории региона. Храм смогли сохранить от разрушения в советские годы, теперь же он нуждается в капитальном ремонте.

Как сообщает РИА «Омск-информ», Спасский кафедральный собор является памятником федерального значения. На его реконструкцию из федерального бюджета было выделено 145 млн рублей.

Ремонтные работы в храме должны быть завершены до начала осени, затем начнется убранство, подготовка иконостаса и алтаря. В конце осени церковь планируется освятить.

На данный момент в Омске Воскресенский собор считается самой старой каменной церковью. Он был построен в 1773 году, однако, в отличие от Спасского кафедрального собора, подвергся серьезным разрушениям в советские годы. Лишь к 300-летнему юбилею города церковь восстановили.