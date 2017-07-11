Городской суд Нефтекамска вынес обвинительный приговор 36-летней местной жительнице, которая обвинялась в мошенничестве на сумму в 500 тыс. рублей за обещание сделать новый паспорт. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

По данным следствия, мошенница в декабре 2016 года пообещала своему знакомому помощь в оформлении паспорта гражданина РФ его жене. Для оформления она попросила фотографии женщины, копию старого паспорта и 500 тыс. рублей за услуги, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Документы злоумышленница получила в тот же день, через 10 дней — деньги. Оформить паспорт мошенница обещала к началу января 2017 года. Однако никаких документов она своему знакомому не сделала, а деньги потратила на личные нужды.