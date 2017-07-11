Последний магазин торговой марки Mexx в России закроют 31 июля 2017 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора BNS Group, которая также развивает на рынке в РФ Calvin Klein, Michael Kors и TopShop, Дениса Богатырева.

Он рассказал, что в октябре прошлого года владелец Мехх — турецкая Eroglu Holding решила не выпускать коллекцию 2017 года. «Они поняли, что ошиблись с расчетами и бизнес оказался неприбыльным», — сообщил гендиректор BNS Group, отметив, что продажи сети упали за 2016 год примерно на 15%.

Сейчас единственный магазин Mexx работает в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростокино. По словам сотрудника магазина, его закроют 31 июля 2017 года.

В начале 2015 года владелец бренда Colin's турецкий холдинг Eroglu купил Mexx за €21 млн, в собственности компании на данный момент находится 500 магазинов Mexx.