Инициативу использования дополнительной системы контроля на выборах муниципальных депутатов, а именно организацию видеонаблюдения и трансляцию процесса голосования поддержал мэр Москвы Сергей Собяин. Об этом градоначальник сообщил на заседании президиума правительства столицы.

Данная мера сделает выборы более прозрачными, поскольку москвичи смогут в любой момент подключиться к трансляции и посмотреть, как проходит процесс, сообщает «ТВ Центр».

Видеонаблюдение на муниципальных выборах появится с сентября 2017 года, когда в столице пройдут выборы в органы местного самоуправления.

Впервые система видеонаблюдения в Москве была введена в ходе проведения выборов президента России и муниципальных депутатов в марте 2012 года.