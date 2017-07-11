Право списывать долги крымчан перед украинскими банками могут получить власти Крыма и Севастополя. Соответствующие поправки к закону, которые изменяют процедуру взыскания долгов, одобрил комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку.

Поправками уточняется процедура взаимоотношений крымчан, имеющих долги по кредитам перед банками Украины, и лиц, имеющих право требовать погашения этих долгов, сообщает «Газета.ру».

Согласно одобренному депутатами профильного комитета законопроекту, Фонд защиты вкладчиков получит расширенные возможности по реструктуризации долгов крымчан. К действующей в настоящее время рассрочке сроком до 24 месяцев добавится дополнительная возможность отсрочки платежа

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что существует возможность полного списания долгов в размере до 5 млн рублей после принятия законопроекта.

«Поправки, которые, уверен, будут приняты Государственной думой, предусматривают наделение Государственного совета РК полномочиями по списанию долга с граждан», — написал он на своей странице в Facebook. «Благодаря этому станет возможным принять решение о полном прощении кредитов до 5 млн рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами», — продолжил он.

Глава Крыма выразил мнение, что после этого все исполнительные производства в отношении жителей Крыма, чьи кредиты в банках Украины не превышают этой суммы, будут прекращены. Процесс будет осуществляться Фондом защиты вкладчиков через Федеральную службу судебных приставов без непосредственного участия граждан.