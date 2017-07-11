Бронзовый памятник коту установили на балаклавской набережной Назукина, где традиционно швартуются рыбацкие ялики и обитает большое количество кошек.

Как сообщает ИА «Крыминформ», идея установки необычного монумента как неофициального символа города принадлежит сотрудникам Музея истории Балаклавы.

По словам скульптора памятника Андрея Следкова, новый монумент может быть способом привлечения внимания туристов и жителей города к местной истории. Одним из условий установки монумента было расположение QR-кода на постаменте. После его считывания можно перейти на сайт музея истории Балаклавы.

В ближайшее время руководство музея рассчитывает выбрать животному имя посредством народного голосования.