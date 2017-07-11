Лимиты добычи диких животных утверждены в Республике Коми. В течение года, начиная с 1 августа, местным охотникам разрешено добыть 1592 лося, 205 бурых медведей, 25 выдр и девять рысей.

Указ об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов подписал глава Республики Коми Сергей Галликов. Квоты утверждены на основании заключения Министерства природных ресурсов и экологии России. Как сообщает ИА «Комиинформ», лимиты на добычу по сравнению с прошлым годом по всем диким животным выросли.

Квоты разделились между различными охотничьими хозяйствами, общедоступными охотничьими угодьями и республиканским обществом охотников и рыболовов. Разрешения на добычу соболя в этом году нет, хотя в прошлом году разрешалось добыть две особи.