Жительница Рязани забыла свою полуторогодовалую дочь на улице. В настоящее время в отношении женщины решается вопрос о лишении родительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, ребенка накануне обнаружил недалеко от продуктового магазина на улице Энгельса местный житель. В темноте маленькая девочка привлекла внимание мужчины прерывистым сопением. Мужчина взял девочку и принес ее в отдел полиции. Правоохранители сразу же вызвали на место скорую помощь и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Врачи сообщили, что девочка здорова, однако у нее выявили следы переохлаждения, после чего доставили в больницу.

В ходе проверки полицейские установили личность матери девочки. Ею оказалась молодая женщина, которая в момент прибытия полицейских в комнату одного из общежитий распивала алкогольные напитки со своим сожителем. Установлено, что ранее женщина страдала от алкогольной зависимости, однако на какое-то время она отказалась от пагубной привычки. Накануне женщина в очередной раз употребила алкоголь и во время похода в магазин забыла ребенка на улице. В настоящее время девочку поместили в Дом малютки, сообщает РИА «7 новостей».

Напомним, ранее аналогичные случаи произошли в Краснодарском крае и в Ростовской области.