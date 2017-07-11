ФСИН обратилась к суду с требованием отменить условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному и назначить ему реальный срок, сообщила пресс-служба Симоновского суда Москвы.

«В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию», — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря суда Виктора Васильева.

По его словам, это обращение уже было зарегистрировано, но решение о принятии или отказе в рассмотрении заявления еще не принято. Представитель суда не уточнил, в рамках какого дела ФСИН просит ужесточить наказание оппозиционеру.