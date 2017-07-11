Водитель, подозреваемый в езде в нетрезвом состоянии, сбежал из мирового суда в Москве, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером в судебном участке мирового судьи, расположенном на улице Перовской. Мужчина, на которого составили протокол по статье КоАП после отказа от прохождения медицинского освидетельствования, самовольно покинул судебный участок.

Сейчас полиция ведет розыск подозреваемого. Дисциплинарное наказание также грозит сотрудникам правоохранительных органов, если выяснится, что они недосмотрели за водителем.