Действующие на юге Сирии мятежники заявили во вторник, что сбили сирийский военный самолет. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя одной из оппозиционных группировок.

Он утверждает, что «самолет был сбит и рухнул на подконтрольной Дамаску территории. Данных о пилоте у нас нет». Сообщается, что инцидент произошел недалеко от района на юге Сирии, в котором недавно вступил в силу режим прекращения огня. Официальных данных о происшествии пока нет.

Напомним, во вторник сторонники ИГ (организация запрещена в РФ) объявили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. До этого в Минобороны России заявили, что аль-Багдади, по предварительным данным, был уничтожен в ходе авиаудара ВКС РФ в конце мая.