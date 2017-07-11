К 2040 году спрос на энергию в мире вырастет минимум на 25%. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на пленарной сессии 22-го Мирового нефтяного конгресса «Формирование энергетического будущего».

При этом, по его словам, темпы роста, скорее всего, снизятся, во многом благодаря технологическому прогрессу и росту энергоэффективности.

«Будет происходить глубинное переформатирование географической структуры рынка — так, при ожидаемой стагнации или уменьшении объемов энергопотребления в странах ОЭСР центр роста потребления сместится в страны Азии, Ближнего Востока, Африки, где потребление вырастет не менее чем в 1,5 раза», — заявил министр, чьи слова приводит пресс-служба фонда «Росконгресс».

Среди ключевых направлений технологического прогресса Александр Новак назвал энергетические, цифровые и биотехнологии, искусственный интеллект и роботизацию, материаловедение, инфраструктурные и транспортные преобразования.

«Разработка таких технологий требует нового уровня кооперации научных коллективов, производства и государственных структур. В этих условиях сохранить конкурентоспособность можно, только объединив усилия с единомышленниками», — подчеркнул он.