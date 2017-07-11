В Энгельском районе Саратовской области, по многочисленным обращениям местных жителей, прокуроры обследовали береговую линию Волгоградского водохранилища, в результате чего были арестованы 14 незаконных объектов развлекательного комплекса «Ассамблея».

Прокуратура города направила в суд исковое заявление с требованием освободить береговую полосу, на которой возникло незаконное строительство и ограждение. Определение о наложение ареста на объекты капитального и некапитального строения, в числе которых садовый и пляжный домики, бассейн, дебаркадер и ресепшн, вынесено Энгельским районным судом для исполнения исковых требований, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Кроме того, в ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Ассамблея Туризм» сбрасывает канализационные отходы в Волгоградское хранилище. Также на территории туристического развлекательного комплекса была обнаружена незаконная газовая врезка.