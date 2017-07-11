Росрыболовство проведет гидроакустическое исследование численности омуля на Байкале весной 2018 года, сразу после таяния льда. Это связано с тем, что в апреле-мае этот вид держится плотными косяками, а затем «рассыпается» по озеру. Работы запланированы в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал», пишет ИА IrkutskMedia.

В начале 2018 года могут ввести запрет на промышленный вылов омуля в Байкале. По информации «Известий», ограничения будут действовать три года. Затем сроки будет определять федеральное правительство. Ограничения связаны с сокращением биомассы вида с 2007 года. Для восстановления популяции в регионе планируется усилить рыбоохранные мероприятия и увеличить объемы искусственного воспроизводства рыбы. По данным Байкальского филиала ФГУП «Госрыбцентр», биомасса омуля к 2017 году уменьшилась до 15 тыс. т. Там считают, что если не ввести запрет на его вылов немедленно, уже в самое ближайшее время он прекратит существование в природе.

По официальным данным, на берегу Байкала в границах Иркутской области проживают около 4 тыс. человек, занятых в сфере добычи и обработки омуля. А по всему Байкалу, вместе с членами семей, по подсчетам экспертов, от этого вида заработка зависят до 15 тыс. человек.