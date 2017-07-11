Британские ученые в ходе проведенных исследований установили, что ежедневное употребление кофе может действительно продлить жизнь человека.

С такими выводами ознакомили общественность сотрудники Международного агентства по изучению рака и Имперского колледжа Лондона.

«Мы можем констатировать, что чем больше выпивается кофе в день, тем меньше риск смертности», — приводит «Интерфакс» слова одного из авторов исследования, Марка Гантера. Он отметил, что результаты исследований оказались схожими в 10 странах Европы. Ученый отметил, что в данных странах совершенно разные культуры и особенности употребления этого напитка.

Влияние кофе на продолжительности жизни эксперты связывают с его влиянием на кровообращение, пищеварение и сердечно-сосудистую систему.