Сотрудники Росгвардии, работавшие во время проведения массовых мероприятий и акций протеста, получают сообщения с угрозами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

«Организаторы и непосредственные участники такого рода мероприятий, получившие на свои действия как всегда адекватную реакцию в соответствии с законом, инициируют появление негативных публикаций, угрожают им самим, их семьям, родным и близким в социальных сетях, блогах, через комментарии в некоторых печатных и электронных СМИ», – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что все это подрывает авторитет сотрудников правоохранительных органов, формирует враждебное отношение и «излишнюю агрессию к ним со стороны некоторых граждан». А некоторые пользователи интернета и вовсе «переходят границы дозволенного», отмечают в Росгвардии.