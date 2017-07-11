Украинская генеральная прокуратура начала проверку действий чиновников по заявлению бывшего президента страны Виктора Януковича о госперевороте в 2014 году. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

«Генеральная прокуратура признала необходимым расследовать государственный переворот 2014 года и уже начала проверку действий чиновников», — приводит его слова пресс-служба адвокатского объединения «Авер Лекс».

Ранее сообщалось, что передача заявления в генпрокуратуру Януковича состоялась 20 июня. В иске речь идет о насильственной смене власти и ее последствиях.