На борьбу с лесным пожаром площадью около 2,5 тыс. га в центральной части Охинского района Сахалинской области направлены еще 55 человек и пять единиц техники. Работы осложнены из-за труднопроходимой местности.

В тушении активно участвует авиация – за сутки двумя вертолетами Ми-8 было совершено 69 сливов воды. Как напоминает ИА SakhalinMedia, два возгорания были обнаружены вечером 6 июля (один из них ликвидирован 9 июля).

В РФ на данный момент больше всего пострадали от природных пожаров Амурская область (более 35 тыс. га), Хабаровский край (около 19 тыс. га) и Якутия (более 6,7 тыс. га). По данным «Авиалесоохраны», пожары общей площадью около 1,5 тыс. га охватили земли ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», а также заповедников «Джугджурский» и «Байкальский».