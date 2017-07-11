В Иркутске завершаются работы по созданию веревочного парка на острове Юность. Открытие запланировано на конец июля. Проект реализуется в в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

При обустройстве территории были учтены интересы всех жителей, включая велосипедистов, мам с колясками, людей с ограниченными возможностями, сообщает ИА IrkutskMedia.

На острове Юность будет действовать прокат спортивного инвентаря и катамаранов, сети фудкортов. До конца августа планируется оборудовать пешеходные и велосипедные дорожки, восстановить бордюрный камень, установить скамейки, фонари, провести озеленение и формовочную обрезку деревьев. Кроме этого, будут обустроены детский автодром, два теннисных корта, скейт-парк, а также футбольные и волейбольные площадки.