Власти Колымы рассматривают вопрос об увеличении рекомендованных объемов вылова тихоокеанских лососей и гольцов для рыболовства на Тауйской губе. По последним данным, уже выловлено 556 т рыбы.

Как передает ИА MagadanMedia, остались резервы для распределения по заливу Шелехова, и чтобы перенаправить их на Тауйскую губу, необходимо сделать обоснование по подходу лосося. Глава региона Владимир Печеный поручил министерству сельского хозяйства подготовить необходимые данные для решения возникшей проблемы недостатка квот. Он подчеркнул, что путина продолжается и рыба активно идет, а рыбалка в этой части промысла замедлилась. По словам губернатора, этого допускать нельзя.

Также решено решили установить для любительского и спортивного рыболовства единый режим для всех участков — с восьми часов утра до восьми часов вечера с возможностью сдвига графика на два часа.

Как ранее писали «Известия», в мае в Ольском лимане Магаданской области сельдь массово выбрасывалась на берег. Специалисты заявили, что массовый подход рыбы в лагуну приводит к переполнению нерестилища и «выталкиванию». Подобное явление наблюдается здесь третий год подряд. Гибель сельди в период нереста отмечается периодически на отдельных участках вдоль североохотоморского побережья от Тауйской губы на востоке до Удской губы на западе.