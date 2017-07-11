Более 700 человек подписали петицию, размещенную в интернете, в которой требуют от организаторов фестиваля «Нашествие» в Тверской области извиниться и вернуть деньги за парковку.

Фестиваль, который закончился 9 июля, совершенно не подготовился к предстоящей погоде. В итоге парковка оказалась полностью в грязи, а ведь организаторы требовали за место немалую сумму. Гости мероприятия остались возмущены тем, что они не только заплатили за парковочное место, но и отдали деньги за возможность с нее выехать. Дело в том, что большинство автомобилей крепко увязло в грязи и не могло выбраться без помощи тракторов, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

Позднее на место прибыли сотрудники МЧС. Они до последнего помогали тем, кто не мог выехать из грязевого плена, причем абсолютно бесплатно. Сотрудники ведомства выносили на руках инвалидов-колясочников, которые посетили мероприятие и о которых организаторы также не позаботились. Как выразились в петиции недовольные гости, организаторы забыли, что фестиваль существует потому, что посетители приезжают на него.