Сотрудник цирка Демидовых, устроивший прогулку с тигром на пляже в Находке, привлечен к административной ответственности по статье о самоуправстве. Решение вынесет мировой суд.

Инцидент произошел 7 июля на одном из популярных пляжей «Золотари». Как видно на записи, опубликованной в местных СМИ, во время прогулки вокруг находилось множество людей. Крупный хищник медленно шел по пляжу, успевая «позировать» отдыхающим, которые его фотографировали. Тигр был в непосредственной близости от прохожих, в том числе детей.

Представитель цирка пояснил ИА PrimaMedia, что для каждого города артисты придумывают свой рекламный ход. Собеседник заверил, что тигр с детства привык к людям, поэтому нападение было исключено. В то же время руководитель отдела по сохранению редких видов животных Амурского филиала WWF Павел Фоменко высказал мнение, что действия сотрудников цирка можно рассматривать как преступную халатность.