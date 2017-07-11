Участок Ленинградского проспекта, а также Московской и Театральной аллей перекроют в Москве до конца текущего года в связи со строительством участка Третьего пересадочного контура (ТПК). Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства столицы.

Театральная аллея от Петровско-Разумовской до Московской аллеи и Московская аллея от дома 36, корпуса 5 до дома 36, корпуса 51 будут перекрыты до 31 декабря. Также будет ограничено движение по одной полосе на Ленинградском проспекте от дома 33а до дома 35.

На Третьем пересадочном контуре будет 28 станций. Общая протяженность ТПК составит 61 км. На этой линии Московского метрополитена запланировано два пересечения с Московской кольцевой железной дорогой (МКЖД), семь пересечений с радиальными линиями железных дорог и 17 — с радиальными линиями метро.

Так как после открытия ТПК пассажирам не нужно будет ехать в центр города, чтобы пересесть на другой вид транспорта или соседнюю ветку, горожане сэкономят на дороге от 20 до 30 минут.

Первые пять станций ТПК на участке от «Делового центра» до «Петровского парка» столичные власти обещают открыть уже в этом году, передает BFM.RU.