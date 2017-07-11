Власти республики Саха намерены подать заявку на право проведения в 2023 году в Якутске XXXII Всемирной летней Универсиады. На подготовку и проведение соревнований планируется потратить 121 млрд рублей.

Проект заявки будет посвящен 100-летию образования Якутской АССР, передает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Sportsakha.com. В регионе планируется построить не менее пяти универсальных спортивных залов для игровых видов спорта, два плавательных бассейна, новый ледовый дворец, стадион и объекты для учебных заведений. Также в городе будет обновлена транспортная инфаструктура и появится новый микрорайон для размещения участников.

Напомним, Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Россия впервые примет зимние студенческие игры. В турнире будут участвовать более 3 тыс. спортсменов из 50 стран мира. В рамках Универсиады будет разыграно 79 комплектов наград в 38 дисциплинах.