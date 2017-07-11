Граждан России, имеющих судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления, могут лишить права на владение оружием. Также в черный список могут попасть те, кто совершал преступления в пьяном виде.

Об этом во вторник, 11 июля, сообщил начальник профильного главка Росгвардии генерал-майор полиции Леонид Веденов.

«Ввести запрет на владение оружием гражданами РФ, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения — это первая норма, над которой мы сейчас работаем», — цитирует его слова «РИА Новости».

Отмечается, что впервые обсуждать ужесточение законодательства в этой сфере начали после резонансного преступления в тверском поселке Редкино. В начале июня 2017 года пьяный мужчина в ходе ссоры застрелил девять человек из охотничьего ружья.