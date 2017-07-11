Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 11 июля утвердил ко второму чтению текст законопроекта, устанавливающего санкции за неоднократное голосование на выборах. В Уголовном кодексе РФ появится статья «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме», следует из документа.

За незаконную выдачу более чем двух бюллетеней для голосования в одни руки членам избирательных комиссий будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы до четырех лет (незаконная выдача одного-двух бланков будет считаться административным нарушением). Аналогичное наказание будет грозить и за выдачу уже заполненных бюллетеней. Изначально предполагалось, что штраф за такие действия будет меньше — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Для избирателей, которые примут участие в «карусели», также предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (в первом чтении предлагался штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей) либо заключение на срок до трех лет (ранее предлагалось установить срок лишения свободы до четырех лет). Если же будет доказано, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, ее участникам может грозить штраф в размере от 400 тыс. до 700 тыс. рублей (изначально предусматривалась взыскание в 100–300 тыс. рублей). На прошлой неделе комитет обратил внимание, что за состав преступления с отягчающими обстоятельствами был предложен меньший штраф, и ко второму чтению документ скорректировали.

Законопроект внесли в Госдуму месяц назад главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Сенатор объяснял необходимость внесения поправок тем, что сегодня уголовная ответственность предусмотрена за ряд нарушений избирательного законодательства: например, за фальсификацию итогов голосования или избирательных документов. В то же время за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня, так называемые карусели, предусмотрена только административная ответственность. Павел Крашенинников ранее отмечал, что наказание будет предусмотрено как для членов избирательной комиссии, так и для тех, кто голосовал незаконно.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании уже на текущей неделе.