Во вторник, 11 июля, рубль снижается по отношению к доллару и евро в связи с падением интереса участников торгов к операциям carry trade, а также на фоне относительной стабилизации на рынке нефти.

Как сообщает «Интерфакс», первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,27–60,41 рублей за доллар, евро повысился до 68,8 рубля.

По словам экспертов, это обусловлено тем, что цены на нефть, хоть и демонстрируют умеренное повышение, в целом находятся в довольно узком диапазоне.