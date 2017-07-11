Бескорыстный водитель такси в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга сдал вещи, забытые пожилой пассажиркой в автомобиле в «Стол находок».

Женщина 62 лет обратилась в полицию города 10 июля, когда обнаружила, что забыла в такси свои вещи. В сумке находились драгоценности на сумму около 500 тыс. рублей, сообщает ИА «Невские новости».

В результате следственных мероприятий сотрудниками ведомства был обнаружен 22-летний таксист, который перевозил женщину до аэропорта Пулково. Обнаружив, что пассажирка забыла сумку в салоне авто, он не задумываясь сдал вещи в бюро пропавших вещей.