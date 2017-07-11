Порядка 5,4 тыс. жителей Ставропольского края обратились в текущем году за медицинской помощью из-за укусов клещей. В результате у 15 пострадавших выявили случаи заражения конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 10 пациентов. При этом количество пострадавших по сравнению с таким же периодом прошедшего года снизилось в 1,3 раза, передает NewsTracker.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что на территории Ставропольского края ведется еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, переносчиками которых являются клещи. В крае специалисты обрабатывают территории против клещей. Мероприятия прошли на площади более 7,7 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в текущем году в России зарегистрировано 566 случаев заболевания энцефалитом и 1689 случаев — иксодовым боррелиозом. Всего же с 16 марта за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 364 тыс. человек.