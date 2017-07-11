Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано во вторник у берегов Новой Зеландии. По информации Геологической службы США, эпицентр находился в 214 км к северо-западу от архипелага Окленд.

Очаг землетрясения был зафиксирован на глубине 10 км. В результате ЧП никто не пострадал. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

Крупнейшее землетрясение магнитудой 7,8 у берегов Новой Зеландии произошло в 1931 году. Жертвами стихии стали 256 человек.