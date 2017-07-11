Как минимум восемь человек погибли, еще трое получили ранения в результате нападения группы вооруженных мужчин в Таиланде. Как сообщает издание Bangkok Post, инцидент произошел поздним вечером в понедельник в провинции Краби.

Вооруженные мужчины ворвались в один из домов и начали обыски. Сообщается, что злоумышленников было шесть или семь человек.

Спустя около четырех часов преступники открыли огонь по людям, в результате чего шесть человек погибли на месте, в том числе двое детей. Еще одна девочка и глава семьи скончались по пути в больницу.

Полиция сейчас устанавливает мотивы преступления.