Три ребенка погибли при пожаре в частном доме в поселке Стародубское Ставропольского края. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

Уже по прибытию пожарных подразделений были обнаружены два погибших ребенка. Позднее в реанимации скончался третий ребенок, находившийся в доме. Еще один сейчас находится в районной больнице.

Сообщение о возгорании в частном доме экстренным службам поступило в 8:22 по местному времени. Через 20 минут пожар был ликвидирован.