Минобороны формирует новый вертолетный полк в Забайкалье. Воинская часть будет дислоцироваться в районе Читы. Планируется, что забайкальские вертолетчики одними из первых в российских Воздушно-космических силах освоят новейшие ночные ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Помимо «охотников» в состав полка войдут эскадрильи транспортно-ударных вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». По словам экспертов, новая воинская часть необходима именно в Забайкалье, где слабо развита транспортная инфраструктура и есть серьезные проблемы с переброской войск.

Как рассказали «Известиям» в Дальневосточном военном округе, формирование 112-го отдельного вертолетного полка (ОВП) уже началось. Новая воинская часть формируется на базе 439 авиационной базы 2-го разряда. В настоящее время эскадрилья боевых вертолетов полка вооружена штурмовыми Ми-24. Но в дальнейшем, после того, как будут завершены государственные испытания, «двадцать четвертые» планируется заменить на более современные Ми-28НМ «Ночной суперохотник».

Ми-28НМ — это обновленная версия вертолета Ми-28Н. Машина получила более мощные двигатели, современное бортовое оборудование и оптико-электронные системы. Также на Ми-28НМ устанавливается радиолокатор.

Помимо штурмового вертолетного подразделения, в состав 112-го ОВП входят две эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ. Каждый «Терминатор» может перевозить 16 десантников. Винтокрылые машины оснащаются современными оптико-электронными системами. Они могут с высокой точностью наносить авиаудары днем и ночью, а также в плохую погоду. Помимо подвесных контейнеров с автоматическими пушками и блоков реактивных снарядов в арсенал «Терминаторов» входят и управляемые ракеты.

Примечательно, что забайкальские Ми-8АМТШ недавно прошли модернизацию. На машины были установлены комплексы противодействия Л-370 «Витебск». «Витебск» с помощью ультрафиолетовых датчиков обнаруживает приближающиеся к вертолетам зенитные ракеты. В зависимости от типа цели комплекс отстреливает специальные пиротехнические заряды. На их тепло реагируют головки самонаведения ракет. Также «Витебск» выжигает прицельные системы ракет мощными лазерами. Они установлены по бокам вертолетов в специальных «башенках».

— Меня, как общевойскового офицера, очень радует возвращение отдельных вертолетных полков, придающихся для усиления танковым и мотострелковым полкам, — рассказал «Известиям» ветеран бронетанковых войск, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Такая практика существовала в советской армии. Сегодня с учетом боевых возможностей современных вертолетов это делается на новом качественном уровне. Ми-8АМТШ обладает новыми радиотехническими и оптико-электронными средствами, серьезно повышающими его боевые возможности. В условиях больших театров военных действий при отсутствии сплошного фронта, особенно в Забайкалье, это позволит командованию использовать широкий маневр как по фронту, так и по глубине. Кроме этого, вертолетные полки становятся ударным средством командиров полков. Они способны поддерживать высадку и развертывание десанта, а также обеспечивать поддержку действий батальонно-тактических групп.

112-й отдельный вертолетный полк — это легендарная воинская часть. Он был сформирован в 1968 году на аэродроме в забайкальском Нерчинске. Первоначально на вооружении полка стояли транспортные Ми-4. Но позже им на смену пришли Ми-6, Ми-8, а также Ми-24. В 1980-м году первые экипажи 112-го ОВП были направлены в Афганистан. За годы конфликта забайкальские вертолетчики перевезли более 50 тыс. тонн грузов, уничтожили 29 караванов с оружием и 112 автомашин.

Экипажи 112-го полка принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. А с 1995 года вертолетчики принимали участие в контртеррористичекой операции на Северном Кавказе. В 2010 году полк был расформирован, а его технику передали 439-ой авиабазе.