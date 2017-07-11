Лечение Ксюши началось в Донецке, но из-за военных действий семье пришлось бежать из Украины по программе переселенцев в Тульскую область — город Алексин.

Ксюша Линник из города Артемовска Донецкой области в январе 2014 года переболела гриппом — далее последовали осложнения в виде болей в спине, которые с каждым днем усиливались. Девочка до последнего в этом не признавалась и твердила: «Мама, всё хорошо». Однажды утром она просто не смогла встать с постели. «Моя девочка просто была как тряпочка, голова, руки и ноги ослабли и абсолютно не держались».

Ходить без опоры становилось невозможно, да и с опорой каждый метр казался нескончаемым. «То расстояние, которые мы обычно проходили за пять минут, стало отнимать все тридцать», — рассказывает мама Ксении Наталья.

Ксюша всегда была уверена в себе, активна и жизнерадостна. Тот факт, что ей нужно сесть в коляску, никак не укладывался у нее в голове. Девочка и ее семья до последнего оттягивали этот момент. «Я не инвалид, я пойду!» — говорила Ксюша. Только после общения с психологами девочка смогла преодолеть этот барьер.

Первым делом семья Ксении Линник обратилась в местную больницу — там начали проводить обследования, но точного диагноза не установили. Тульские врачи не могли полноценно обследовать девочку. Потом семья за свои деньги ездила в санкт-петербургскую клинику к генетикам, неврологам, продолжала делать разные обследования, но безрезультатно. Оказать какую-либо помощь врачи могли только через полгода-год. Так долго ждать было нельзя. В итоге около восьми месяцев Ксюша просто лежала без лечения — врачи боялись давать какие-то нагрузки и брать на себя ответственность, потому что точного диагноза никто не знал. После того как оформили инвалидность, дело пошло быстрее.

Спустя долгое время диагноз наконец был назван: «аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия».

Перед тем как проводить реабилитацию, Ксении Линник назначали специфическое лечение — введение специального противовоспалительного препарата и особого лекарства, производимого из крови доноров, — концентрированного иммуноглобулина. Благотворительный фонд «Счастливый мир» помог закупить все препараты. «В больницах нам прокапывали гормоны, а вот иммуноглобулин капать никто не мог», — рассказывает Наталья.

Сейчас состояние Ксюши улучшилось: девочка может самостоятельно cадиться в коляску, лучше держит спину и облокачивается на локти. В июне она смогла с помощью двух инструкторов покататься на лошади, а в июле этого года сделала свои первые шаги с начала периода реабилитации. «До ног нам еще далеко, реабилитация требует очень длительного времени», — говорит мама Ксюши. Процесс реабилитации идет весьма динамично. Благодаря специалистам Междисциплинарного центра реабилитации девочка смогла обучиться большому спектру приемов, которые помогают ей самостоятельно выполнять большое количество повседневных действий. «Мы укрепляем слабые мышцы, благодаря чему выросли работоспособность и выносливость. Если раньше при незначительной активности Ксюша теряла сознание, то сейчас такой опасности нет», — рассказывает Василий Леонидович Купрейчик, ведущий реабилитолог Ксении. Девочка не нуждается больше в помощи при пересаживании из кресла в машину — это помогает ей чувствовать себя полноценным человеком, даже находясь в инвалидном кресле.

Для полной реабилитации Ксении Линник потребуется еще много времени и сил. Врачи, мама и сама Ксюша понимают, что нужно продолжать проводить реабилитацию в центре, потому что положительная динамика наблюдается каждый день. Уже вторую неделю Ксюше укрепляют спину и руки. Настроение у девочки хорошее, боевое. «Ксюша никому не говорит о том, что устала, старается делать больше и больше упражнений. Тренеры центра лишь по настроению и уставшему лицу могут понять, что сегодня тренировки уже пора заканчивать», — делится с «Известиями» Ксюшина мама. Она не сдается и теперь верит в полную реабилитацию.

Сейчас фонд «Счастливый мир» открывает новый сбор для Ксюши Линник на 204 тыс. рублей и обратился за помощью к газете «Известия». Читатели газеты и сайта уже не первый раз помогают детям поверить в мечту. У Ксюши мечта — пойти, как обычный ребенок.