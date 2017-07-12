Когда несколько лет назад в Москве открылись кинотеатры под открытым небом, у посольства Франции в России возникла идея организовать фестиваль нашего кино. За те годы, что существует проект, фильмы посмотрели более 12 тыс. зрителей. В основном это российская молодежь, изучающая наш язык, киноманы, которым интересны новинки жанрового кино и иностранцы, живущие в Москве. Для них это хорошая возможность смотреть фильмы на оригинальном языке с русскими субтитрами.

В эти дни в летних кинотеатрах «Пионер» в Парке «Сокольники» и Парке Горького проходит уже третий фестиваль «Французские каникулы». До 22 августа российские зрители имеют возможность посмотреть фильмы, снискавшие популярность у себя на родине и отмеченные наградами на международных кинофестивалях.

Мы хотим познакомить российских зрителей с самыми оригинальными образцами нашего кино и дать им возможность, не покидая Москвы, отправиться в путешествие по разным уголкам Франции. В приятной атмосфере летних кинотеатров люди смогут окунуться в нашу культуру, услышать язык, а заодно, может быть, у кого-нибудь появится желание посетить страну, попробовать нашу кухню и, конечно же, полюбить нас чуточку больше.

Неслучайно при создании программы фестиваля мы выбираем фильмы, показывающие различные регионы Франции. Обязательным условием является мультижанровость — должны быть представлены комедии, детективы, драмы… В этом году мы покажем «Безумных соседей», «Моего ангела», «Жениха на двоих», «Аутсайдера» и другие картины.

Главным фильм фестиваля — «Мистер Штайн идет в олнлайн» с Пьером Ришаром в главной роли. Наш любимый артист по праву стал мировой легендой. Для меня очень трогательно, когда я вижу, что даже десятилетние дети его знают. Пьер Ришар, на мой взгляд, просто гений. В России, я знаю, его очень любят и включение фильма с ним в фестивальную программу не вызывало никаких сомнений.

Я сам прекрасно помню, с каким наслаждением смотрел картины с его участием. Особенно любил «Игрушку» и «Невезучие». Во Франции уже стало традицией показывать фильмы с ним по телевидению, а это значит, что актер стал неотъемлемой частью нашей культуры и символом французского кино.

Думаю, что среди русских актеров Данила Козловский мог бы в будущем олицетворять российский кинематограф. Он играл, на мой взгляд, в очень интересных картинах, многие из которых стали популярными за рубежом. Например, во Франции очень тепло приняли «Легенду № 17». Думаю, если прогуляться по улочкам Парижа и спросить у людей, кого из русских актеров они знают, то Данила Козловский вполне мог бы стать тем самым человеком.

В отношение актеров нам, конечно же, повезло. В любом уголке мира, будь то Китай, Россия или даже Африка, люди знают Жерара Депардье, Пьера Ришара и Алена Делона. Для нас это большая честь. Русские актеры, быть может, пока не заявили о себе настолько ярко, но во Франции любят творчество российских режиссеров. Это в первую очередь Андрей Звягинцев, получавший награды в Каннах. Также в нашей стране хорошо знают картины Павла Лунгина, Александра Сокурова, Сергея Бондарчука. В свое время эпопея «Война и мир» была у нас очень востребована.

К сожалению, русского кино во французском прокате пока маловато. Кинопрокатчикам, купившим русский фильм, нужно затратить большие средства на его продвижение, поэтому они лишний раз не рискуют. Однако все постепенно меняется. В Париже стал популярен Фестиваль русского кино, проходящий при поддержке «Газпрома». Фильмы-победители этого форума появляются в нашем прокате.

Мне известно, что российские деятели культуры сейчас озабочены засильем голливудского кино и предпринимают меры по поддержке отечественного. Думаю, что французская модель в этом благородном деле может быть отчасти полезна. Нам повезло, что во Франции создан Центр национальной кинематографии. Часть денег, вырученная от продажи билетов на зарубежные фильмы, перечисляется на счета Центра. В дальнейшем на эти средства поддерживают проекты французских продюсеров. Благодаря такому подходу сегодня в нашей стране производят ежегодно более двухсот фильмов. Все они так или иначе базируются на национальных особенностях. Мы поняли, что не стоит постоянно работать с оглядкой на Голливуд, а нужно просто создавать свое кино.

Автор — Симеон Мирзаянц, атташе по кино и телевидению Посольства Франции в России