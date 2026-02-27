В Иркутской области задержали главу поселения Бодайбо

Правоохранительные органы задержали главу Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексея Ботвина. Об этом 27 февраля сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, причиной задержания могла стать коммунальная авария в городе.

Администрация Бодайбо 14 февраля сообщила об отсутствии теплоснабжения в 98 домах. Отмечалось, что в 69 жилых домах, в которых восстановили теплоснабжение, проживают 879 человек, в том числе 207 детей.

В Бодайбо 30 января свыше 1,3 тыс. человек остались без водоснабжения и тепла. Авария затронула жильцов дома 141. В результате без тепла и воды оказались общеобразовательная школа №3 и специальная коррекционная школа. На территории домов, оставшихся без отопления, ввели режим ЧС локального характера.

Мэр города Евгений Юмашев 5 февраля рассказал, что после запуска котельных в Бодайбо снова начались аварии на теплосетях. По его словам, котельная Мостоотряда работает в горячем режиме, а котельная МК-135 готовится к запуску.

