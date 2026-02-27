Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ

Реклама
Жительница Белгородской области предложила губернатору купить ее дом
Проживающая в Грайвороновом округе Белгородской области женщина по имени Марина Гайвасенко обратилась к главе региона Вячеславу Гладкову с предложением выкупить ее находящийся в зоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) дом. Об этом вечером 26 февраля сообщил сам губернатор, признавший необходимость всех ветвей власти искать решение выявленной проблемы.

«Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить и растить детей в таких условиях — невозможно. Конечно, надо искать решение», — написал он в мессенджере MAX.

Гладков уточнил, что сейчас на территории его региона выполнен внушительный объем работы, направленной на усиление безопасности и противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Он заявил об увеличении до роты численности в Грайвороновом бойцов подразделения «Орлан» и произведенных закупках дополнительной защищающей техники.

«Сегодня (26 февраля. — Ред.) передали два бронированных автомобиля, оснащенных РЭБ (система радиоэлектронной борьбы. — Ред.), выставляем мобильные огневые группы, налаживаем взаимодействие между подразделениями, модернизируем системы РЭБ и систему связи, затягиваем антидроновой сеткой социальные объекты, детские сады и школы, оклеиваем окна этих зданий бронепленкой», — рассказал глава Белгородской области.

Визит, который он нанес Гайвасенко, как уточнили в «Газете.ru», был запланирован в рамках рабочей поездки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 19 февраля сообщил, что правительство направит дополнительно 2 млрд рублей Белгородской области на поддержку граждан, лишившихся жилья. По его словам, решение принято в рамках комплексной программы восстановления и развития пострадавших приграничных территорий, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина.

