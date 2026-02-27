 
«Открытая война»: как развивается конфликт Афганистана и Пакистана

Боевые действия охватили приграничные районы и крупные города Афганистана
Фото: REUTERS/Stringer
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о фактическом начале открытого противостояния с властями Афганистана, подконтрольными движению «Талибан», на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и обмена обвинениями в поддержке радикальных группировок. Обе стороны заявляют о значительных потерях и переходе под контроль ряда позиций, что свидетельствует о нарастающей эскалации. Как развивались события, что стало причиной ударов и какие последствия может иметь обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Известий».

Как развивался конфликт

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью газете Dawn охарактеризовал нынешнее противостояние с Афганистаном как «открытую войну». По его словам, после ухода сил НАТО ожидалось, что в стране установится стабильность, а движение «Талибан» сосредоточится на внутренних задачах и обеспечении безопасности в регионе.

Военный в Афганистане
Фото: REUTERS/Stringer

Однако, как утверждает глава оборонного ведомства, афганская территория, напротив, стала площадкой для концентрации радикальных группировок из разных стран. По его версии, оттуда начался «экспорт терроризма».

Горы и кровь: в Центральной Азии зреет новая горячая точка
Боевики с оружием атакуют границу близкого союзника Москвы

Обострение ситуации началось после авиаударов, которые ВВС Пакистана нанесли по восточным районам Афганистана 22 февраля. В Исламабаде заявили, что целью операции стали объекты группировок «Техрик-и-Талибан Пакистан» и «Вилаят Хорасан» (террористические организации, запрещены в РФ), якобы использовавших афганскую территорию для подготовки атак на пакистанские силы безопасности.

Пакистанские СМИ уточнили, что в ходе операции задействовали истребительную авиацию и беспилотники. Сообщалось о поражении складов с боеприпасами, тренировочных баз и логистических объектов в приграничных районах.

Последствия удара Пакистана
Фото: TASS/EPA/SAMIULLAH POPAL

Власти Афганистана, в свою очередь, назвали удары нарушением суверенитета страны. Представитель движения «Талибан» Забиулла Моджахед заявил, что под обстрел попали жилые кварталы и населенные пункты, в результате чего есть погибшие среди мирных жителей, включая женщин и детей. Он подчеркнул, что произошедшее не останется без ответа. В Пакистане эти обвинения отвергли.

Вооруженные столкновения на границе

На пакистано-афганской границе 26 февраля произошли вооруженные столкновения. Об этом сообщил представитель движения «Талибан» 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» в эфире афганского телеканала TOLO News.

По его словам, афганские правительственные силы начали ответные действия против пакистанских подразделений в восточных районах страны. Он также заявил, что в ходе боев были взяты под контроль три пограничных поста.

Пограничный пункт Пакистана
Фото: TASS/EPA/AKHTAR GULFAM

Перестрелка произошла в районе Назьян провинции Нангархар, расположенной у линии Дюранда, где дислоцированы пограничные подразделения двух государств.

Запустить эскалацию: почему Пакистану грозят новые теракты
Смертники атаковали штаб-квартиру полиции в Пешаваре — есть погибшие и раненые

Новая волна авиаударов

Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по военной инфраструктуре на территории Афганистана — в Кабуле, Кандагаре и провинции Пактия. Об этом 27 февраля сообщил пакистанский телеканал PTV со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По данным канала, в результате атаки были поражены два штаба, командные пункты и склады с боеприпасами. Официального подтверждения со стороны афганских властей на момент публикации не приводилось.

F-16D ВВС Пакистана
Фото: TASS/Stocktrek Images/Riccardo Niccoli

Власти Пакистана в тот же день опровергли сообщения о потерях среди своих военнослужащих и захвате пограничных постов. Представитель премьер-министра Мушарраф Заиди уточнил, что по состоянию на поздний вечер повреждений или утраты контроля над позициями зафиксировано не было.

Афганский телеканал TOLOnews 27 февраля передал информацию о мощных взрывах в Кабуле.

Что известно о погибших и пострадавших

В ходе вооруженного противостояния между Пакистаном и Афганистаном погибли 133 представителя движения «Талибан», свыше 200 получили ранения. Об этом сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter) пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по международным коммуникациям Мошарраф Заиди.

По его словам, пакистанская сторона продолжает наносить удары по военным объектам на территории Афганистана. Он отметил, что дополнительные потери были зафиксированы в результате атак по целям в Кабуле, Пактии и Кандагаре. Заиди заявил, что уничтожены 27 опорных пунктов талибов, еще девять перешли под контроль пакистанских сил.

Машина скорой помощи
Фото: TASS/AP/Wahidullah Kakar

Также, по его словам, ликвидированы два корпусных штаба, три бригадных командных пункта, два склада с боеприпасами, одна база материально-технического обеспечения, три батальонных штаба и два секторальных центра управления. Кроме того, уничтожено более 80 единиц военной техники, включая танки, артиллерию и бронетранспортеры.

Дипломатические виражи по-азиатски: как Индия и Пакистан «танцуют» вокруг «Талибана»
Центральная и Южная Азия в двух шагах от дипломатической революции

Завершение военной операции против Пакистана

Министерство обороны Афганистана 27 февраля объявило о завершении военной операции, проведенной против пакистанской стороны.

В ночь на пятницу афганское военное ведомство сообщило, что в ответ на авиаудары со стороны Пакистана вооруженные силы страны развернули широкомасштабные наступательные действия. По утверждению Кабула, удары наносились по позициям и объектам пакистанских подразделений в районах, прилегающих к линии Дюранда, разделяющей территории двух государств.

По информации министерства обороны Афганистана, в ходе проведенной операции потери пакистанской стороны составили 55 человек. В заявлении ведомства утверждается, что под контроль были взяты две военные базы и 19 пограничных постов. Ещё четыре блокпоста, как заявляют в Кабуле, пакистанские подразделения покинули.

Погрузка боеприпасов
Фото: REUTERS/Stringer

Афганская сторона также сообщает о захвате значительного количества вооружения и техники, включая склад боеприпасов, один военный транспортный автомобиль и десятки единиц легкого и тяжелого оружия. По данным ведомства, один танк был уничтожен. Кроме того, утверждается, что несколько пакистанских военнослужащих были взяты в плен, а тела погибших доставлены на территорию Афганистана.

В то же время в министерстве обороны признали собственные потери: восемь военнослужащих погибли, 13 получили ранения. Сообщается также о 13 пострадавших среди мирных жителей, включая женщин и детей, в результате ракетного обстрела лагеря беженцев в провинции Нангархар.

В афганском военном ведомстве заявили, что поставленные задачи выполнены, и подчеркнули, что в случае новых инцидентов готовы к ответным действиям. Независимого подтверждения приведенных данных не приводится.

