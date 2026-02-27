«Открытая война»: как развивается конфликт Афганистана и Пакистана

Глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о фактическом начале открытого противостояния с властями Афганистана, подконтрольными движению «Талибан», на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и обмена обвинениями в поддержке радикальных группировок. Обе стороны заявляют о значительных потерях и переходе под контроль ряда позиций, что свидетельствует о нарастающей эскалации. Как развивались события, что стало причиной ударов и какие последствия может иметь обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Известий».

Как развивался конфликт

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью газете Dawn охарактеризовал нынешнее противостояние с Афганистаном как «открытую войну». По его словам, после ухода сил НАТО ожидалось, что в стране установится стабильность, а движение «Талибан» сосредоточится на внутренних задачах и обеспечении безопасности в регионе.

Фото: REUTERS/Stringer

Однако, как утверждает глава оборонного ведомства, афганская территория, напротив, стала площадкой для концентрации радикальных группировок из разных стран. По его версии, оттуда начался «экспорт терроризма».

Обострение ситуации началось после авиаударов, которые ВВС Пакистана нанесли по восточным районам Афганистана 22 февраля. В Исламабаде заявили, что целью операции стали объекты группировок «Техрик-и-Талибан Пакистан» и «Вилаят Хорасан» (террористические организации, запрещены в РФ), якобы использовавших афганскую территорию для подготовки атак на пакистанские силы безопасности.

Пакистанские СМИ уточнили, что в ходе операции задействовали истребительную авиацию и беспилотники. Сообщалось о поражении складов с боеприпасами, тренировочных баз и логистических объектов в приграничных районах.

Фото: TASS/EPA/SAMIULLAH POPAL

Власти Афганистана, в свою очередь, назвали удары нарушением суверенитета страны. Представитель движения «Талибан» Забиулла Моджахед заявил, что под обстрел попали жилые кварталы и населенные пункты, в результате чего есть погибшие среди мирных жителей, включая женщин и детей. Он подчеркнул, что произошедшее не останется без ответа. В Пакистане эти обвинения отвергли.

Вооруженные столкновения на границе

На пакистано-афганской границе 26 февраля произошли вооруженные столкновения. Об этом сообщил представитель движения «Талибан» 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» в эфире афганского телеканала TOLO News.

По его словам, афганские правительственные силы начали ответные действия против пакистанских подразделений в восточных районах страны. Он также заявил, что в ходе боев были взяты под контроль три пограничных поста.

Фото: TASS/EPA/AKHTAR GULFAM

Перестрелка произошла в районе Назьян провинции Нангархар, расположенной у линии Дюранда, где дислоцированы пограничные подразделения двух государств.

Новая волна авиаударов

Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по военной инфраструктуре на территории Афганистана — в Кабуле, Кандагаре и провинции Пактия. Об этом 27 февраля сообщил пакистанский телеканал PTV со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По данным канала, в результате атаки были поражены два штаба, командные пункты и склады с боеприпасами. Официального подтверждения со стороны афганских властей на момент публикации не приводилось.

Фото: TASS/Stocktrek Images/Riccardo Niccoli

Власти Пакистана в тот же день опровергли сообщения о потерях среди своих военнослужащих и захвате пограничных постов. Представитель премьер-министра Мушарраф Заиди уточнил, что по состоянию на поздний вечер повреждений или утраты контроля над позициями зафиксировано не было.

Афганский телеканал TOLOnews 27 февраля передал информацию о мощных взрывах в Кабуле.

Что известно о погибших и пострадавших

В ходе вооруженного противостояния между Пакистаном и Афганистаном погибли 133 представителя движения «Талибан», свыше 200 получили ранения. Об этом сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter) пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по международным коммуникациям Мошарраф Заиди.

По его словам, пакистанская сторона продолжает наносить удары по военным объектам на территории Афганистана. Он отметил, что дополнительные потери были зафиксированы в результате атак по целям в Кабуле, Пактии и Кандагаре. Заиди заявил, что уничтожены 27 опорных пунктов талибов, еще девять перешли под контроль пакистанских сил.

Фото: TASS/AP/Wahidullah Kakar

Также, по его словам, ликвидированы два корпусных штаба, три бригадных командных пункта, два склада с боеприпасами, одна база материально-технического обеспечения, три батальонных штаба и два секторальных центра управления. Кроме того, уничтожено более 80 единиц военной техники, включая танки, артиллерию и бронетранспортеры.

Завершение военной операции против Пакистана

Министерство обороны Афганистана 27 февраля объявило о завершении военной операции, проведенной против пакистанской стороны.

В ночь на пятницу афганское военное ведомство сообщило, что в ответ на авиаудары со стороны Пакистана вооруженные силы страны развернули широкомасштабные наступательные действия. По утверждению Кабула, удары наносились по позициям и объектам пакистанских подразделений в районах, прилегающих к линии Дюранда, разделяющей территории двух государств.

По информации министерства обороны Афганистана, в ходе проведенной операции потери пакистанской стороны составили 55 человек. В заявлении ведомства утверждается, что под контроль были взяты две военные базы и 19 пограничных постов. Ещё четыре блокпоста, как заявляют в Кабуле, пакистанские подразделения покинули.

Фото: REUTERS/Stringer

Афганская сторона также сообщает о захвате значительного количества вооружения и техники, включая склад боеприпасов, один военный транспортный автомобиль и десятки единиц легкого и тяжелого оружия. По данным ведомства, один танк был уничтожен. Кроме того, утверждается, что несколько пакистанских военнослужащих были взяты в плен, а тела погибших доставлены на территорию Афганистана.

В то же время в министерстве обороны признали собственные потери: восемь военнослужащих погибли, 13 получили ранения. Сообщается также о 13 пострадавших среди мирных жителей, включая женщин и детей, в результате ракетного обстрела лагеря беженцев в провинции Нангархар.

В афганском военном ведомстве заявили, что поставленные задачи выполнены, и подчеркнули, что в случае новых инцидентов готовы к ответным действиям. Независимого подтверждения приведенных данных не приводится.