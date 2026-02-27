Стало известно о самом сильном подорожании китайских телефонов

Производители телефонов из Китая повысят цены на свою продукцию в марте из-за дорожания чипов памяти. Об этом 27 февраля сообщило китайское агентство Cailian Press.

«Из-за давления со стороны стоимости хранения данных <...> ведущие бренды мобильных телефонов планируют запустить новый раунд корректировки цен на свою продукцию в начале марта. Это будет самый крупный и значительный раунд коллективной корректировки цен в индустрии мобильных телефонов за последние почти пять лет», — говорится в публикации.

Зкупочные цены на микросхемы памяти для смартфонов, по данным агентства, выросли более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом признаков замедления роста пока не наблюдается. На этом фоне ряд крупных производителей, в том числе Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi и Honor, планируют провести очередную корректировку цен.

По данным аналитиков, на которых ссылается агентство, резкое повышение цен чипов связано с сокращением мирового предложения и восстановлением спроса на потребительскую электронику. Ожидается, что колебания в полупроводниковой отрасли продолжат оказывать влияние на розничные цены.

Аналитики «М.Видео» 19 января сообщили, что рынок смартфонов в России по итогам 2025 года сократился на 19–25% в годовом выражении. При этом медианная цена смартфонов в 2025 году составила 25,3 тыс. рублей, что на 4% меньше, чем в прошлом году, следует из данных исследования.

