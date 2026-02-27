Стало известно о расстоянии от позиций ВС РФ до Краматорска
Расстояние от российских позиций до города Краматорска на отдельных участках фронта сократилось до 15 км. Об этом 27 февраля сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км», — рассказал собеседник агентства.
По информации силовиков, в настоящее время группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенная в Краматорске, находится в зоне поражения российской реактивной и ствольной артиллерии.
В силовых структурах в этот же день сообщили, что ВСУ перебрасывают под город Сумы Сумской области группу 140-го центра сил специальных операций (ССО). Уточнялось, что ранее в этом районе было ликвидировано несколько групп этого спецподразделения.
