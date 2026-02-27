Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы

Одинцовский суд приговорил к 10 годам строгого режима бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба (ФК) «Локомотив» Сергея Липатова по делу о заказных убийствах. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Фигуранта обвинили в подстрекательстве и пособничестве в убийстве партнера по бизнесу, совершенном участниками банды из числа сотрудников спецподразделений органов внутренних дел.

При этом 25 февраля прокурор запросил 12 лет колонии в отношении фигуранта.

По версии следствия, в 2002 году Липатов передал сообщникам — экс-сотруднику МВД РФ Алексею Чеботареву, бывшему военнослужащему Павлу Христеву и бывшему сотруднику 5-го отдела регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ Леониду Ракогону — деньги за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника министра путей сообщения РФ Игоря Фоминова.

Липатов 12 февраля попросил прощения у семьи убитого по его заказу. Он также сообщил, что направил денежную компенсацию вдове и дочери убитого в качестве возмещения морального вреда. В январе Липатов в полном объеме признал вину по делу о заказных убийствах. В том же месяце экс-главу совета директоров «Локомотива» обвинили в организации убийств.

