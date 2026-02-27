Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС

В районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) был установлен локальный режим тишины, а также начат ремонт линии электропередач (ЛЭП) «Ферросплавная-1». Об этом 27 февраля сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

«Сегодня, 27 февраля, с 7 часов утра в районе Запорожской АЭС установлен локальный режим тишины. Это позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты Росатома, приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии «Ферросплавная», — приводит слова Лихачева ТАСС.

По его словам, прекращение огня около ЗАЭС было достигнуто при участии гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и при поддержке Минобороны РФ, Росгвардии и МИД России. Он также добавил, что в настоящее время специалисты МАГАТЭ находятся на объекте и следят за ремонтными работами ЛЭП.

Лихачев 21 февраля сообщил, что ситуация в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (АЭС), ухудшается из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Ремонт, по оценкам «Росатома», займет несколько дней. Однако энергоснабжение по поврежденной линии в текущих условиях остается невозможным.

