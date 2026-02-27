ВСУ беспилотниками атаковали жилой квартал в Горловке ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали жилой квартал Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) по региону.
«В течение суток вооруженные силы Украины совершили нападение посредством ударного БПЛА самолетного типа на жилой район Никитовского района Горловки», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Накануне сообщалось, что три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Херсонскую область. Украинские боевики также атаковали населенный пункт Брилевка Алешкинского муниципального округа, в результате удара был поврежден частный дом, но пострадавших нет.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ