Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при небольшом превышении дохода

Президент России Владимир Путин 27 февраля поручил правительству закрепить право многодетных семей на пособие при незначительном превышении показателя среднедушевого дохода. Соответствующее положение содержится в списке поручений президента по итогам прошедшей 21 января встречи с правительством, документ размещен на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих с 1 января 2026 года для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — говорится в тексте поручения.

Уточняется, что правительство должно представить соответствующий доклад к 1 июня текущего года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин 25 февраля сообщил, что власти России активно привлекают работодателей к вопросам поддержки семей. Одной из таких мер станет увеличение необлагаемой суммы для предоставления гражданам при рождении ребенка. Он также рассказал, что правительство подготовило всё необходимое для запуска механизма ежегодной семейной выплаты, которой смогут воспользоваться более 4 млн семей.

