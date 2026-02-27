В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в текущем году переходный период для выбора малым бизнесом оптимального налогового режима. Об этом 27 февраля сообщили в Кремле.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения, рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке», — говорится на сайте Кремля.
Уточняется, что глава государства поручил реализацию этой меры правительству РФ.
Путин 21 января сообщил, что правительству РФ стоит обдумать упрощение налоговой отчетности для малого бизнеса. Российский лидер также назвал хорошей идеей предложение министра экономического развития Максима Решетникова о введении переходного периода для предпринимателей.
В тот же день президент РФ потребовал избежать чрезмерного роста налогов для предпринимателей на фоне истории с пекарней «Машенька» в Подмосковье, хозяин которой обращался на прямую линию. Кроме того, он поручил оформить в виде отдельных поручений и результаты сегодняшнего совещания, чтобы все обсуждаемые меры были зафиксированы и реализованы на практике.
