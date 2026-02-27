Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением застройщиками обещанных сроков по сдаче жилья россиянам. Об этом 27 февраля свидетельствуют опубликованные на сайте Кремля постановления.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации усилить контроль за соблюдением сроков исполнения застройщиками обязательств по передаче жилых помещений гражданам», — говорится в тексте.

Соответствующее поручение было утверждено по итогам заседания Государственного совета РФ, которое прошло 25 декабря 2025 года.

Отмечается, что главам регионов необходимо представить доклад о проделанной работе до 1 июня 2026 года. Ответственными за эту деятельность назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Президент РФ 21 января указал на необходимость предоставлять россиянам ключи от приобретенных квартир в соответствии со сроками. Он напомнил об отмененном 1 января текущего года моратории на штрафы для не успевших завершить работы застройщиков. Путин напомнил, что теперь покупатели в случае срыва договоренности по сдаче, могут компенсировать издержки.

