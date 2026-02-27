Экстремиста задержали при выходе из колонии на свободу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге правоохранители задержали экстремиста сразу же после выхода на свободу из колонии. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Свердловской области.
Как уточнили в ведомстве, за четыре дня до освобождения в отношении мужчины вынесли постановление о возбуждении нового уголовного дела по статье о склонении к террористической деятельности.
«После задержания фигурант был доставлен в следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области для проведения дальнейших процессуальных действий», — указано в сообщении.
Накануне источник «Известий» сообщил, что в Екатеринбурге задержали лидера и четырех членов праворадикальной экстремистской ячейки. По его словам, все задержанные являются несовершеннолетними — им 14 и 16 лет. В ходе обысков по местам их проживания изъяты предметы, подтверждающие причастность подростков к нападениям на жителей нескольких районов города.
