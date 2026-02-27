Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам

Российские ледоколы пришли на помощь судам, которые застряли во льдах Финского залива. Об этом 27 февраля сообщается на сайте агентства транспортной инфраструктуры Финляндии.

Уточняется, что из-за сложной ледовой обстановки и сильных ветров несколько грузовых кораблей оказались заблокированы во льдах.

«В соответствии с обычной зимней практикой судоходства, судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами», — указано в сообщении.

Кроме того, по запросу Финляндии российский ледокол может также оказать помощь грузовому судну в территориальных водах страны.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов 21 февраля отметил, что весь Финский залив замерз и полностью покрылся льдом.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев 18 февраля сообщил, что атомный ледокол «Сибирь» отправился в Финский залив, чтобы обеспечить необходимые ледокольные проводки. Он отметил, что после экстремальных морозов, которые в течение уже нескольких недель стоят в Европе и европейской части России, Минтранс РФ попросил отправить ледокол из-за угрозы судоходству.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ