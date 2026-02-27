Умеров заявил об обсуждении Украиной и США в Женеве гарантий безопасности
Украинская и американская делегации в ходе переговоров в Женеве обсудили экономические аспекты и гарантии безопасности. Об этом 26 февраля сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
«Особое внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины», — говорится в сообщении Умерова в Telegram-канале.
По его словам, на данный момент идет подготовка следующего раунда переговоров. Стороны работают над «финализацией параметров» безопасности, экономических решений и согласованных позиций.
Переговоры между Киевом и Вашингтоном стартовали днем 26 февраля. Накануне сообщалось, что трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины была перенесена на начало марта. Они завершились, продлившись около четырех часов.
